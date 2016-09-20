台湾汇市：台币早盘续扬逾1角，惟台股涨势不再及进口商买汇收敛升幅

路透台北9月20日 - 台币兑美元 周二早盘续扬逾1角升破31.350。交易员表示，由于外资持续卖汇及美元买盘较显薄弱，且海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度也同步扩大，带动台币盘初延续上日升势，惟台股早盘涨势不再及进口商进场买汇略收敛台币续涨力道。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.14亿美元，早盘交投仍旧偏热，上日同时段为2.37亿美元，除了消化外资汇入需求外，油款等进口商则在台币趋升靠向31.300时进场买汇，今日料台币暂在31.300附近整理，毕竟连两日台币涨幅也大、表现已优于其他亚币，后续关注外资动向。

〞昨天台股的火车头都停了，不知道今天台币还再涨什么劲。〞一位民营银行交易主管说。

另位公营银行交易员也称，目前暂且消化外资美元调节卖需，惟量能稍有不如上日，且今日韩元走势也大致持稳，台币近期表现相对突出，因有部分市场人士预期美联储本周按兵不动或日本央行再释宽松，台币才会在美、日利率决策前出现明显升势。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度同步较上日尾盘扩大；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.197/31.257，上日收在31.278。

本地时间10:30，台币兑美元报31.347，成交区间在31.308-31.489，上日收在31.450；台股加权指数 则跌0.10%。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.250-31.400。

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