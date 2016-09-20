台湾汇市：台币早盘续扬逾1角，惟台股涨势不再及进口商买汇收敛升幅

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透台北9月20日 - 台币兑美元 周二早盘续扬逾1角升破31.350。交易员表示，由于外资持续卖汇及美元买盘较显薄弱，且海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度也同步扩大，带动台币盘初延续上日升势，惟台股早盘涨势不再及进口商进场买汇略收敛台币续涨力道。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.14亿美元，早盘交投仍旧偏热，上日同时段为2.37亿美元，除了消化外资汇入需求外，油款等进口商则在台币趋升靠向31.300时进场买汇，今日料台币暂在31.300附近整理，毕竟连两日台币涨幅也大、表现已优于其他亚币，后续关注外资动向。
〞昨天台股的火车头都停了，不知道今天台币还再涨什么劲。〞一位民营银行交易主管说。
另位公营银行交易员也称，目前暂且消化外资美元调节卖需，惟量能稍有不如上日，且今日韩元走势也大致持稳，台币近期表现相对突出，因有部分市场人士预期美联储本周按兵不动或日本央行再释宽松，台币才会在美、日利率决策前出现明显升势。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度同步较上日尾盘扩大；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.197/31.257，上日收在31.278。
本地时间10:30，台币兑美元报31.347，成交区间在31.308-31.489，上日收在31.450；台股加权指数 则跌0.10%。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.250-31.400。
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--《焦点》日本央行可能让全球债券市场捏一把汗，而美联储料按兵不动 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。