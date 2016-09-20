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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 10:47 BJT

中国信用债：广西有色金属集团宣告破产，此前已有债券连续违约

路透上海9月20日 - 中国广西南宁中级法院日前公告，此前已有债券连续违约的广西有色金属集团结束重整程序宣告破产。业内人士称，这是银行间市场发行人破产首例。

刊登在人民法院公告网上的公告表示，因广西有色金属集团及管理人未能在法院裁定重整之日起六个月内提出重整计划草案，也未请求延期，该院裁定终止其重整程序并宣告破产。

光大证券固定收益首席分析师张旭指出，这是银行间市场首个债券发行人破产事例。

今年3月和4月，广西有色金属集团先后有两期非公开定向债务融资工具到期不能偿付，涉及本金总额10亿元人民币。

因投资失策，加之宏观经济下行压力加大，广西有色持续亏损。随后资不抵债、不能清偿到期债务向南宁市中级人民法院申请破产保护。2015年12月23日，管理人进场开展接管工作。2016年3月18日，南宁市中级法院召集并主持召开了第一次债权人会议。

数据显示，截至3月10日，收到108位债权人的债权申报，经初步审查确定的债权额为145.13亿元，其中：有色集团自身债务75.13亿元，为下属子公司担保所形成的担保债务为70亿元。

广西有色金属集团成立于2008年4月18日，注册资本11.6亿元。为集国有资产运营、矿产资源勘探、采矿、选矿、冶炼、深加工及科研、贸易、建筑施工于一体的大型国有独资企业。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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