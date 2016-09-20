中国信用债：广西有色金属集团宣告破产，此前已有债券连续违约

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海9月20日 - 中国广西南宁中级法院日前公告，此前已有债券连续违约的广西有色金属集团结束重整程序宣告破产。业内人士称，这是银行间市场发行人破产首例。
刊登在人民法院公告网上的公告表示，因广西有色金属集团及管理人未能在法院裁定重整之日起六个月内提出重整计划草案，也未请求延期，该院裁定终止其重整程序并宣告破产。
光大证券固定收益首席分析师张旭指出，这是银行间市场首个债券发行人破产事例。
今年3月和4月，广西有色金属集团先后有两期非公开定向债务融资工具到期不能偿付，涉及本金总额10亿元人民币。
因投资失策，加之宏观经济下行压力加大，广西有色持续亏损。随后资不抵债、不能清偿到期债务向南宁市中级人民法院申请破产保护。2015年12月23日，管理人进场开展接管工作。2016年3月18日，南宁市中级法院召集并主持召开了第一次债权人会议。
数据显示，截至3月10日，收到108位债权人的债权申报，经初步审查确定的债权额为145.13亿元，其中：有色集团自身债务75.13亿元，为下属子公司担保所形成的担保债务为70亿元。
广西有色金属集团成立于2008年4月18日，注册资本11.6亿元。为集国有资产运营、矿产资源勘探、采矿、选矿、冶炼、深加工及科研、贸易、建筑施工于一体的大型国有独资企业。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。