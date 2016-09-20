企业并购：新西兰批准Silver Fern向光明集团旗下上海梅林出售半数股权

路透惠灵顿9月20日 - 新西兰周二批准该国肉食加工商Silver Fern Farms将50%股权出售给中国食品加工企业上海梅林 ，作价2.61亿新西兰元(1.9084亿美元)。

Silver Fern总部在新西兰的但尼丁(Dunedin)，去年10月公司以表决方式同意接受上海梅林收购其半数股权。由于要申请外商投资监管机构的批准，交易曾被延迟过。上海梅林属中国光明食品集团 旗下。

在收到外商投资监管机构给出的同意意见后，新西兰国土信息部长Louise Upston批准了这项交易，并在声明中表示，交易将“改善该公司的财务状况，并使之扩大出口”。(完)