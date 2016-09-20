企业并购：新西兰批准Silver Fern向光明集团旗下上海梅林出售半数股权

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透惠灵顿9月20日 - 新西兰周二批准该国肉食加工商Silver Fern Farms将50%股权出售给中国食品加工企业上海梅林 ，作价2.61亿新西兰元(1.9084亿美元)。
Silver Fern总部在新西兰的但尼丁(Dunedin)，去年10月公司以表决方式同意接受上海梅林收购其半数股权。由于要申请外商投资监管机构的批准，交易曾被延迟过。上海梅林属中国光明食品集团 旗下。
在收到外商投资监管机构给出的同意意见后，新西兰国土信息部长Louise Upston批准了这项交易，并在声明中表示，交易将“改善该公司的财务状况，并使之扩大出口”。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。