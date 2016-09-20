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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 11:07 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短暂站上102，但随即遭遇出口商卖盘而回落

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* 美元/日圆短暂升破102.00，后来因日本出口商卖盘而回落

* 目前为止的高点在102.07，稍早时的盘中低点在101.79

* 汇价均高于小时图上升中的一目均衡转换线和下降中的一目均衡基准线切入位

* 日线图上，美元/日圆仍然游移在持平的一目均衡基准线切入位101.93和一目均衡转换线位置102.38

* 交投兴趣平淡，日本刚结束长周末假期，日本央行明日将宣布政策决议。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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