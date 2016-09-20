日本股市：早盘在震荡交投中上涨，市场屏息以待日央行会议

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
“市场对于日本央行比对美联储还感到不安，因可能出现意料之外的结果。”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura说。
他指出，市场对美联储的一致看法就是会维持利率不变。
Miura表示，“大家对日本央行有许多猜测，但(对日本央行会采取什么行动)没有共识。”
日经指数 早盘收高0.11%至16,537.90点。
东证股价指数 涨0.63%至1,319.78点。
但高田 逆势大跌逾13%，此前彭博报导称该公司部分竞购方考虑让该公司进入某种破产程序的可能性。
JPX-日经400指数 涨0.56%至11,834.67点。(完)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。