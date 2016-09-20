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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 11:17 BJT

日本股市：早盘在震荡交投中上涨，市场屏息以待日央行会议

“市场对于日本央行比对美联储还感到不安，因可能出现意料之外的结果。”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura说。

他指出，市场对美联储的一致看法就是会维持利率不变。

Miura表示，“大家对日本央行有许多猜测，但(对日本央行会采取什么行动)没有共识。”

日经指数 早盘收高0.11%至16,537.90点。

东证股价指数 涨0.63%至1,319.78点。

但高田 逆势大跌逾13%，此前彭博报导称该公司部分竞购方考虑让该公司进入某种破产程序的可能性。

JPX-日经400指数 涨0.56%至11,834.67点。(完)

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