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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 11:18 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元小幅上涨，关注主要央行会议

“在日本央行和美联储会议前，没有人准备承担太多的风险，”I.G. Markets的Chris Weston表示。

Weston并称，若升破0.7561美元，将令他转为看多澳元。

澳元兑欧元 和日圆 均走升，但兑新西兰元 下跌，此前已连六周下跌。

投资人预期美联储将按兵不动，日本央行则料将对宽松计划做出某种调整。

新西兰央行周四举行政策会议，料将维持利率在2.0%不变。

新西兰元兑美元 小升至0.7297，因预期利率持稳。(完) 　　

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