台湾债市：10年券殖利率转收低，空单因成本上扬被迫回补

* 借券利率变负1%以上，空单被迫回补 * 传大型金融机构趁反弹买进，集中度将升高 * 105/11殖利率区间暂看在0.72-0.74% 路透台北9月20日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周二收低，扭转早盘的弹升格局。交易 员指出，因借券利率为负增加放空成本，令空单被迫回补所致。 也有交易员表示，中秋节长假前，大型金融机构趁殖利率反弹时进场买进105/11，今日稍晚更新的指标公 债持券概况表中，前三大持券比率可能会较前一日的35%有所增加，因此吸引多头逢高承接筹码。 〞借券利率变负1%以上，空单撑不久。〞一位证券商交易员说。 他表示，昨日105/11的空单量增加至54亿台币，但今日收盘后只剩下44亿。以今日该券成交量只有29亿来 看，空单回补就占了10亿，相信殖利率转为收低，应是受此原因影响。 另一证券商交易主管则称，由于上周大型金融机构趁殖利率反弹时〞认真〞买进105/11，筹码集中度的变 化将会在今日公布，因此最近放空的交易商有可能会被轧。 虽然受银行间隔夜拆款利率开出自7月以来高位影响，105/11殖利率于早盘一度反弹，不过交易商认为还 要持续观察，以确认央行是否有意引导短率上扬。 〞气氛有点空，但决战点还是在周四(美联储公布利率决议后)。〞一位票券商交易主管说。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘报0.182%，此为央行自七月起引导隔拆利率开盘价新高，上日开盘报0. 179%；上日加权平均利率收在0.180%。 他们预估，明日10年公债105/11期殖利率波动区间先看0.72-0.74%；五年105/8期公债 殖利 率则在0.54-0.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/11 -0.75 0.7305 0.7305-0.7488% 29.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7305% 5 105/8 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)