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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 14:59 BJT

台湾债市：10年券殖利率转收低，空单因成本上扬被迫回补

* 借券利率变负1%以上，空单被迫回补
    * 传大型金融机构趁反弹买进，集中度将升高
    * 105/11殖利率区间暂看在0.72-0.74%

    路透台北9月20日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周二收低，扭转早盘的弹升格局。交易
员指出，因借券利率为负增加放空成本，令空单被迫回补所致。
    
    也有交易员表示，中秋节长假前，大型金融机构趁殖利率反弹时进场买进105/11，今日稍晚更新的指标公
债持券概况表中，前三大持券比率可能会较前一日的35%有所增加，因此吸引多头逢高承接筹码。
    
    〞借券利率变负1%以上，空单撑不久。〞一位证券商交易员说。
    
    他表示，昨日105/11的空单量增加至54亿台币，但今日收盘后只剩下44亿。以今日该券成交量只有29亿来
看，空单回补就占了10亿，相信殖利率转为收低，应是受此原因影响。
    
    另一证券商交易主管则称，由于上周大型金融机构趁殖利率反弹时〞认真〞买进105/11，筹码集中度的变
化将会在今日公布，因此最近放空的交易商有可能会被轧。
    
    虽然受银行间隔夜拆款利率开出自7月以来高位影响，105/11殖利率于早盘一度反弹，不过交易商认为还
要持续观察，以确认央行是否有意引导短率上扬。
    
     〞气氛有点空，但决战点还是在周四(美联储公布利率决议后)。〞一位票券商交易主管说。
    
    台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘报0.182%，此为央行自七月起引导隔拆利率开盘价新高，上日开盘报0.
179%；上日加权平均利率收在0.180%。       

    他们预估，明日10年公债105/11期殖利率波动区间先看0.72-0.74%；五年105/8期公债 殖利
率则在0.54-0.56%。

      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
  10  105/11                      -0.75       0.7305    0.7305-0.7488%     29.00
     
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.7305%
   5     105/8                       没有成交
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)   

 (记者 董永年；审校 杨淑祯)

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