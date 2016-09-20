离岸人民币：台湾隔夜利率明显下滑，流动性略见缓解

路透台北9月20日 - 在香港金管局喊话后，周二台湾离岸人民币同业拆款利率 已见明显下滑，隔夜利率 自昨日的18%下调至8%，流动性略见缓解。

人民币定存与债券附买回(RP)利率也向下调整。交易员表示，一周RP自上日的6-7%降为逾5%，本地银行开出的一周定存利率则在5.5-5.9%。由于利率较RP为高，吸引货币基金在RP到期后转作定存。

〞昨天香港那边释出讯息后，流动性感觉有略为变好。〞一位中资银行资金调度人士说。

不过他也强调，目前主要是在价格上展现，银行间隔拆利率报价在10-15%附近浮动，但还没遇到交易对手，能不能用调降后的利率成交还不知道。

交易员也指出，相较于1月离岸资金吃紧的状态，这波程度相对温和。

一负责RP业务的证券商主管称，现在只是到期没续作，还没出现1月那时的提解潮。由于RP利率有上调后缓下的特性，因此5%以上的利率还会维持一阵子。

货币型基金则趁利率走扬转作定存。一不愿具名的基金经理人称，相较于5%的RP利率，一周定存还有5.5-5.9%，因此会不续作到期的RP。

兆丰投信货币型基金经理人林邦杰则称，停泊在香港的定存资金已拉长存续期至一个月或更长，一个月的定存利率在4-5%，不过若是存在中资大行顶多只有3%。

虽然隔拆利率下滑，不过元大投信基金经理人毛宗毅认为，在10月1日人民币纳入SDR(特别提款权)生效前，人行料力守6.7关卡，因此离岸流动性偏紧的状态还会维持一阵子。

林邦杰则称，有听闻9月点心债的发行量会增加，预计额度有128亿人民币，这也或将冻结部分资金。

香港金融管理局（HKMA）周一称，留意到近日离岸人民币拆息上升，反映资金供应紧张，当局将密切监察市场，并会因应银行需要为银行提供流动性支援。