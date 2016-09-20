中国债市动态：现券一二级齐步向好，保险等机构配置力量提供支撑

路透上海9月20日 - 中国银行间债市周二现券一二级市场均向暖，国债期货亦小幅走升；交易员表示，尽管资金面紧张势头丝毫未见缓解，但是在保险、基金等机构较为强劲的配置力量支撑下，国开一级新债招标结果走低，带动二级收益率缓步下行。

“收益率下了不少，个别品种有2-3个点了，资金面是很紧张，但是配置盘力量强大，特别是保险，最近一直在一二级市场买债，把收益率打下去了。”上海一券商交易员表示。

他谈到，虽然从经济数据来看仍旧向好，资金也未见缓解，但是保险等机构在一二级市场买盘有增无减，是导致近期收益率持续震荡下行的主要原因。

国开行上午招标发行的三、五年和10年期增发债，中标收益率分别为2.6959%、2.8877%和3.0206%， 均低于此前市场预测均值2.73%、2.90%和3.07%。三期债的投标倍数为4.97倍、5.22倍和3.34倍。

上海一银行交易员表示，国开一级发的太低，同时有大的配置户在参与，直接把大家的情绪拉上来了；但是可持续性如何，仍需要继续观察，毕竟季末来临，资金面的紧张势头会如何发酵还是个未知数。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价为 为3.0750%/3.0625%，上日尾盘为3.1050%/3.0900%。