中国债市动态：现券一二级齐步向好，保险等机构配置力量提供支撑

中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海9月20日 - 中国银行间债市周二现券一二级市场均向暖，国债期货亦小幅走升；交易员表示，尽管资金面紧张势头丝毫未见缓解，但是在保险、基金等机构较为强劲的配置力量支撑下，国开一级新债招标结果走低，带动二级收益率缓步下行。
“收益率下了不少，个别品种有2-3个点了，资金面是很紧张，但是配置盘力量强大，特别是保险，最近一直在一二级市场买债，把收益率打下去了。”上海一券商交易员表示。
他谈到，虽然从经济数据来看仍旧向好，资金也未见缓解，但是保险等机构在一二级市场买盘有增无减，是导致近期收益率持续震荡下行的主要原因。
国开行上午招标发行的三、五年和10年期增发债，中标收益率分别为2.6959%、2.8877%和3.0206%， 均低于此前市场预测均值2.73%、2.90%和3.07%。三期债的投标倍数为4.97倍、5.22倍和3.34倍。
上海一银行交易员表示，国开一级发的太低，同时有大的配置户在参与，直接把大家的情绪拉上来了；但是可持续性如何，仍需要继续观察，毕竟季末来临，资金面的紧张势头会如何发酵还是个未知数。
剩余期限近10年的国开债160213券最新报价为 为3.0750%/3.0625%，上日尾盘为3.1050%/3.0900%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.520元人民币，较上日结算价涨0.08%；10年期国债主力合约T1612 收报101.160元，较上日结算价涨0.15%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。