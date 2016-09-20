中国汇市：人民币早盘放量微升，离岸人民币资金面改善两地汇价结束倒挂

* 人民币早盘放量微升

* 大行续向市场提供美元流动性

* 离岸CNH与在岸结束倒挂

* 短期走势料以持稳为主

路透上海9月20日 - 人民币兑美元即期 周二早盘放量微升，中间价则大幅升值近200点至近一个月高点。交易员称，中间价依旧遵循定价规则，但由于客盘购汇需求仍较为旺盛，大行不得不继续向市场提供美元流动性以稳定汇价，短期走势料仍看大行意愿，预计以持稳为主。

他们并指出，市场普遍预期本周美联储议息会议将维持利率不变，除非出现较大意外，议息结果或已被提前消化；随着离岸人民币资金紧张状况有所缓解，离岸CNH 与在岸结束倒挂，但离岸CNH短期料难明显偏离在岸走势。

“购汇比较多，阶段性维稳还是有必要的。如果美元不动太多的话，估计人民币还是不会有方向出来。”一中资行交易员称。

中国官方高层继续向市场传递人民币将保持稳定信号，国务院总理李克强表示，中国经济发展拥有巨大回旋余地，呈现稳定向好态势；人民币不存在持续贬值的基础，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.6695元,上日收报6.6716元，夜盘终报6.6688元。今日人民币兑美元中间价 报6.6595元，上日中间价为6.6786元。人民币兑美元即期成交额 为111.48亿美元，上日半日为78.36亿美元。

离岸人民币流动性紧张状况在周二得到缓解，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周二报12.13533%，较昨日下降近半，一周期资金拆放利率 也从周一的12.446%的8个月高点回落至7.98367%；离岸隔夜人民币掉期隐含利率 早盘宽幅震荡最新报8.329%，仍处于较高水平。

中金公司最新研报称，离岸人民币隔夜拆借利率（HIBOR）近期持续飙升，但这种状况料不会长久存在，否则将引发利率套利，但预计未来两个月离岸人民币利率的波动性或加大。

全球汇市方面，主要货币周二停滞不前，投资者在观望本周的日本央行和美联储的政策会议，市场普遍臆测日本央行将对宽松政策进行重大调整。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.855元, 上日尾盘为6.8455元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6739元, 上一交易日尾盘报6.6653元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.669，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.451、6.5447和8.6979。