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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 12:37 BJT

中国货币市场：大行出资稀少资金紧势未改，总量仍欠逆回购放量犹不解渴

路透上海9月20日 - 中国银行间市场周二资金面紧势未改。尽管公开市场逆回购连续放
量，不过总量上感觉仍有欠缺，大型商业银行等多以自保为主，政策性银行出资也有所减量
。
    
    交易员称，除缴税及资金在途，目前尚不太清楚是否有其他原因导致流动性持续紧张，
短期只能观望央行能否在逆回购外再多施援手。
    
    上海一银行交易员表示，今日资金“还是挺紧，大行都不出，总量上应该还是差一点。
”

    央行公开市场逆回购操作连续放量，继上日的2,500亿元之后，今日又进行了2,200亿元
操作，单日净投放1,400亿元。此外，财政部上午还进行了600亿元三个月期国库现金定存招
标，中标利率较上次下降20个基点(bp)至2.55%。
        
    北京一银行交易员补充说，以往供给相对较多的政策性银行，今日也减少或限制了资金
供应，需求方融资难度进一步增加。
    
    目前市场上有部分一个月及以上的资金供给，但在未达到一定程度前，一般不会轻易借
入如此长期限和高价格的资金。这种心态，也与今日三个月国库现金定存利率继续下行，形
成了呼应。
    
    一大型银行交易员进一步指出，若这种紧势持续得不到缓解，不排除央行会进行中期借
贷便利(MLF)等来解决。
        
    以下为主要货币市场利率报价:   
    
        北京时间12:00           今日(%)    上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.1719     2.2347      -6.28
         七天      2.3836     2.4517      -6.81
         14天     2.6503     2.6678      -1.75
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     3.4400     4.7650    -132.50
         七天     3.1300     2.6700     +46.00
         14天    4.4000     4.2000     +20.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.2000     2.2300      -3.00
         七天   2.7000     2.5600     +14.00
         14天  2.8500     2.6500     +20.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.1590     2.1540      +0.50
         七天       2.4000     2.3970      +0.30
         三个月     2.7990     2.7960      +0.30
    ----------------------------------------------------------
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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