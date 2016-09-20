中国货币市场：大行出资稀少资金紧势未改，总量仍欠逆回购放量犹不解渴

路透上海9月20日 - 中国银行间市场周二资金面紧势未改。尽管公开市场逆回购连续放 量，不过总量上感觉仍有欠缺，大型商业银行等多以自保为主，政策性银行出资也有所减量 。 交易员称，除缴税及资金在途，目前尚不太清楚是否有其他原因导致流动性持续紧张， 短期只能观望央行能否在逆回购外再多施援手。 上海一银行交易员表示，今日资金“还是挺紧，大行都不出，总量上应该还是差一点。 ” 央行公开市场逆回购操作连续放量，继上日的2,500亿元之后，今日又进行了2,200亿元 操作，单日净投放1,400亿元。此外，财政部上午还进行了600亿元三个月期国库现金定存招 标，中标利率较上次下降20个基点(bp)至2.55%。 北京一银行交易员补充说，以往供给相对较多的政策性银行，今日也减少或限制了资金 供应，需求方融资难度进一步增加。 目前市场上有部分一个月及以上的资金供给，但在未达到一定程度前，一般不会轻易借 入如此长期限和高价格的资金。这种心态，也与今日三个月国库现金定存利率继续下行，形 成了呼应。 一大型银行交易员进一步指出，若这种紧势持续得不到缓解，不排除央行会进行中期借 贷便利(MLF)等来解决。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1719 2.2347 -6.28 七天 2.3836 2.4517 -6.81 14天 2.6503 2.6678 -1.75 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4400 4.7650 -132.50 七天 3.1300 2.6700 +46.00 14天 4.4000 4.2000 +20.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2000 2.2300 -3.00 七天 2.7000 2.5600 +14.00 14天 2.8500 2.6500 +20.00 Shibor 其中:隔夜 2.1590 2.1540 +0.50 七天 2.4000 2.3970 +0.30 三个月 2.7990 2.7960 +0.30 ---------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)