香港个股：招商局港口拟分期发行高至100亿元境外人民币债务融资工具

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月20日 - 中国港口营运商--招商局港口控股有限公司 周二公布，已向中国银行间市场交易商协会，正式申请注册及建议发行总额高至100亿元人民币的境外非金融机构人民币债务融资工具，募集资金主要为现有债务再融资及补足公司在中国的营运资金。
招商局港口的声明称，拟以本金额不超过25亿元的中期票据及本金额不超过15亿元的超短期融资券的形式，发行一期人民币债务融资工具。中期票据及超短期融资券的票面利率将由公司及牵头包销商透过簿记建档方式厘定，并视乎投资者的反应而定。
中期票据及超短期融资券的主承销商均为工商银行 ，招商银行 任副主承。
在香港注册成立的招商局港口，其母公司招商局集团为中央直接管理的国有重要骨干企业，亦被列为香港四大中资企业之一。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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