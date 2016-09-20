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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 13:21 BJT

新兴汇市：美日央行会议前多数亚币走软，台币逆势上涨

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.84    101.91   +0.07  +18.13    120.30
    坡元            1.3631    1.3615   -0.12   +3.99    1.4175
    台币          31.345    31.450   +0.33   +5.49    33.066
    韩元           1120.30   1118.10   -0.20   +4.88   1174.95
    泰铢             34.83     34.84   +0.03   +3.42     36.02
    菲律宾披索       47.89     47.82   -0.16   -2.07     46.90
    印尼卢比      13145.00  13155.00   +0.08   +4.87  13785.00
    印度卢比       67.04     66.96   -0.12   -1.33     66.15
    马币            4.1420    4.1330   -0.22   +3.57    4.2900
    人民币          6.6686    6.6688   +0.00   -2.65    6.4921
    
     注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 张若琪/汪红英/王颖；审校 杜明霞/艾茂林/戴素萍)

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