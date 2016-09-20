新兴汇市：美日央行会议前多数亚币走软，台币逆势上涨

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 101.84 101.91 +0.07 +18.13 120.30 坡元 1.3631 1.3615 -0.12 +3.99 1.4175 台币 31.345 31.450 +0.33 +5.49 33.066 韩元 1120.30 1118.10 -0.20 +4.88 1174.95 泰铢 34.83 34.84 +0.03 +3.42 36.02 菲律宾披索 47.89 47.82 -0.16 -2.07 46.90 印尼卢比 13145.00 13155.00 +0.08 +4.87 13785.00 印度卢比 67.04 66.96 -0.12 -1.33 66.15 马币 4.1420 4.1330 -0.22 +3.57 4.2900 人民币 6.6686 6.6688 +0.00 -2.65 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/汪红英/王颖；审校 杜明霞/艾茂林/戴素萍)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。