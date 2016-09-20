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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 13:42 BJT

《全球汇市》主要货币变动不大，静待日本央行和美联储会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1173  1.1173  +0.00  +2.88  1.0860
    美元/日圆            101.78  101.92  -0.14 -15.39  120.30
    欧元/日圆         113.71  113.90  -0.17 -12.85  130.47
    美元/瑞郎            0.9798  0.9799  -0.01  -2.20  1.0018
    英镑/美元            1.3037  1.3025  +0.09 -11.54  1.4738
    美元/加元            1.3205  1.3202  +0.02  -4.58  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6718  6.6658  +0.09  +1.58  6.5680
    澳元/美元            0.7539  0.7533  +0.08  +3.63  0.7275
    新西兰元/美元        0.7320  0.7288  +0.44  +7.25  0.6825
    澳元/日圆         76.740  76.770  -0.04 -12.42  87.620
    新西兰元/日圆     74.500  74.300  +0.27  -9.12  81.980
    英镑/日圆         132.65  132.75  -0.08 -25.15  177.22
    澳元/新西兰元     1.0298  1.0325  -0.26  -3.43  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张若琪/汪红英/杜明霞/王颖；审校 白云/于春红/艾茂林)

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