《全球汇市》主要货币变动不大，静待日本央行和美联储会议

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1173 1.1173 +0.00 +2.88 1.0860 美元/日圆 101.78 101.92 -0.14 -15.39 120.30 欧元/日圆 113.71 113.90 -0.17 -12.85 130.47 美元/瑞郎 0.9798 0.9799 -0.01 -2.20 1.0018 英镑/美元 1.3037 1.3025 +0.09 -11.54 1.4738 美元/加元 1.3205 1.3202 +0.02 -4.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.6718 6.6658 +0.09 +1.58 6.5680 澳元/美元 0.7539 0.7533 +0.08 +3.63 0.7275 新西兰元/美元 0.7320 0.7288 +0.44 +7.25 0.6825 澳元/日圆 76.740 76.770 -0.04 -12.42 87.620 新西兰元/日圆 74.500 74.300 +0.27 -9.12 81.980 英镑/日圆 132.65 132.75 -0.08 -25.15 177.22 澳元/新西兰元 1.0298 1.0325 -0.26 -3.43 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张若琪/汪红英/杜明霞/王颖；审校 白云/于春红/艾茂林)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。