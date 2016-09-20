全球金市：金价小涨，股市在美联储会议前下滑

“即便9月升息，黄金的卖压将被稀释。”香港永丰金融集团研究部主管涂国彬称，因为投资人已将之反映在他们的风险假设情境了。

路透技术分析师王涛称，现货金似乎在1,313-1,319美元的区间维持中性，脱离区间可能让走向较为明朗。

“人人都在等待美联储明天的决议，这次很难猜测。”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。

“然而每当金价触及1,310美元下方时，市场就出现强烈买兴。”

其他贵金属方面，现货银 上涨0.3%至19.20美元。

现货铂金(白金) 上涨0.3%至1,023.65美元。现货钯金 亦涨0.3%至685.15美元。(完)

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