全球金市：金价小涨，股市在美联储会议前下滑

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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“即便9月升息，黄金的卖压将被稀释。”香港永丰金融集团研究部主管涂国彬称，因为投资人已将之反映在他们的风险假设情境了。
路透技术分析师王涛称，现货金似乎在1,313-1,319美元的区间维持中性，脱离区间可能让走向较为明朗。
“人人都在等待美联储明天的决议，这次很难猜测。”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
“然而每当金价触及1,310美元下方时，市场就出现强烈买兴。”
其他贵金属方面，现货银 上涨0.3%至19.20美元。
现货铂金(白金) 上涨0.3%至1,023.65美元。现货钯金 亦涨0.3%至685.15美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 白云/张若琪 审校 王颖/孙茉莉)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。