《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行和美联储会议前市况冷静

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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* 美元/日圆跌0.13%，新西兰元/美元涨0.36%，澳元/美元涨0.09%，英镑兑美元涨0.08%
* 美元/坡元涨0.13%，美元/离岸人民币涨0.1%，美元/台币跌0.33%，美元/韩元涨0.19%
* 日经指数跌0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.13%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.58%，美国10年期公债收益率报1.7014%，日本10年期公债收益率报负0.06%
* 日本央行可能让全球债券市场捏一把汗，而美联储料按兵不动
* 美联储料将再次调降中长期利率预估
(完) (编译 戴素萍； 审校 艾茂林)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。