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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行和美联储会议前市况冷静

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* 美元/日圆跌0.13%，新西兰元/美元涨0.36%，澳元/美元涨0.09%，英镑兑美元涨0.08%

* 美元/坡元涨0.13%，美元/离岸人民币涨0.1%，美元/台币跌0.33%，美元/韩元涨0.19%

* 日经指数跌0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.13%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.58%，美国10年期公债收益率报1.7014%，日本10年期公债收益率报负0.06%

* 日本央行可能让全球债券市场捏一把汗，而美联储料按兵不动

* 美联储料将再次调降中长期利率预估

(完) (编译 戴素萍； 审校 艾茂林)

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