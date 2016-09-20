日本债市：长期日债上涨，受央行会议前的空头回补提振

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.270% +0.0 -0.270% 五年期公债 -0.205% +0.0 -0.205% 10年期公债 -0.060% -2.0 -0.040% 20年期公债 0.410% -4.0 0.450% 30年期公债 0.505% -5.0 0.555% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.93 +0.23 151.70 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/戴素萍 审校 高琦/白云)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。