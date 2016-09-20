台湾股市：缩量收盘小涨，等待周四美联储会议结果

路透台北9月20日 - 台湾股市周二微涨，继上日大涨2.81%后休息沈淀。分析师指出，周四凌晨美国联邦储备理事会(FED)将宣布利率决议，金融市场屏息等待结果。

台湾加权股价指数 收涨0.10%,至9,161.58点；今日成交初值 为687.32亿台币，上交易日修正后为1,001.31亿。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，周一台股呈现中秋节长假过后的回补大涨。今日台股在大涨后沈淀心情，呈现量缩盘整格局。

〞就等待周四凌晨美联储的会议结果了。〞他说。他也认为，本次美联储应会维持利率不变，但市场更关切的是美联储将释放出何种讯息，以及市场如何解读美联储12月是否升息的看法。

分析师也说，明天也是台指期的结算日，预料不会有太大的涨跌幅度。明日台股的交易区间预料在9,100-9,200点。

美联储在9月20-21日即将召开会议。路透上周的一项调查中值显示，分析师认为美联储在9月20-21日会议上加息的机率约为25%，仅比市场走势所反映的预期略高一点，而实际上在预测时持有这一看法的受访者仅有6%。