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债券 | 2016年 9月 20日 星期二 14:48 BJT

《汇市简讯》欧元/美元持于200日移动均线上方

0620GMT -

* 欧元/美元在200日移动均线上方持稳，将迎来美国联邦公开市场委员会(FOMC)决议 reut.rs/2d0ho7A

* 就今年和去年的交投区间来看，欧元/美元接近中性水准

* 欧元空头仓位仍很多

* 利率市场几无变动，10年期美国/德国公债利差为168个基点，20个月交易区间为130-190个基点

* 之前美债/德债利差扩大导致欧元/美元涨势回落 (完)

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(编译 艾茂林; 审校 王洋)

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