国际油市：油价下跌，委内瑞拉油长称供给仍比需求高出10%

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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美国原油期货 跌0.19美元，报每桶43.11美元。
委内瑞拉石油部长暨国家石油公司PDVSA总裁德尔皮诺在接受PDVSA内部电视台采访时表示，“全球产量为每日9,400万桶，我们需要减少900万桶/日，即可维持消费水平。”
技术市场指标也较弱，据路透分析师王涛，美国原油料很快测试每桶42.78美元的支撑位，在那以后可能跌向42美元。
布兰特原油方面，他说价格可能测试45.63美元的支撑位，若未能守住，则可能跌至略高于45美元水平。
对冲基金削减原油期货和期权的部分空头仓位，显示市场负面动能正在逐渐减退。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/艾茂林; 审校 王兴亚/白云)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。