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货币新闻 | 2016年 9月 20日 星期二 15:11 BJT

国际油市：油价下跌，委内瑞拉油长称供给仍比需求高出10%

美国原油期货 跌0.19美元，报每桶43.11美元。

委内瑞拉石油部长暨国家石油公司PDVSA总裁德尔皮诺在接受PDVSA内部电视台采访时表示，“全球产量为每日9,400万桶，我们需要减少900万桶/日，即可维持消费水平。”

技术市场指标也较弱，据路透分析师王涛，美国原油料很快测试每桶42.78美元的支撑位，在那以后可能跌向42美元。

布兰特原油方面，他说价格可能测试45.63美元的支撑位，若未能守住，则可能跌至略高于45美元水平。

对冲基金削减原油期货和期权的部分空头仓位，显示市场负面动能正在逐渐减退。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/艾茂林; 审校 王兴亚/白云)

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