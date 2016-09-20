澳洲股市：小幅收高，投资者等待美日政策会议结果

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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路透9月20日 - 澳洲股市周二小幅收高，材料及金融类股领涨，投资者在翘首以待日本央行及美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束政策会议之后公布结果。
澳洲央行已暗示利率前景平稳 。该央行今年至今已降息两次。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高0.2%或8.8点至5,303.60点。
矿业巨头必和必拓(BHP Billiton) 和力拓 分别涨2.3%和1.6%。
零售商Woolworths Ltd 延续涨势收高1.1%，为连续第三日上涨。(完)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。