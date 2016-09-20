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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 15:07 BJT

澳洲股市：小幅收高，投资者等待美日政策会议结果

路透9月20日 - 澳洲股市周二小幅收高，材料及金融类股领涨，投资者在翘首以待日本央行及美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束政策会议之后公布结果。

澳洲央行已暗示利率前景平稳 。该央行今年至今已降息两次。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高0.2%或8.8点至5,303.60点。

矿业巨头必和必拓(BHP Billiton) 和力拓 分别涨2.3%和1.6%。

零售商Woolworths Ltd 延续涨势收高1.1%，为连续第三日上涨。(完)

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