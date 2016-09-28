香港房地产：政府10-12月供地可建4,600个住宅，首三季度供应达全年目标87%

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月28日 - 香港政府周三宣布，2016/17财政年度第三季度将推出五幅住宅土地招标出售，连港铁 的发展项目，可建私人住宅单位共4,600个，连同首两季度已推出的土地，本财年首三季总供应量达1.57万个，达全年目标约87%。
发展局局长陈茂波在公布10-12月本财年第三季度卖地计划时表示，季内政府推出的五幅住宅土地，两幅位于新界大埔，三幅位于九龙启德发展区，共可建2,800个单位，另港铁将在季内推出何文田站及黄竹坑站的铁路沿线发展项目招标，合共可建1,800个单位。
＂政府会努力觅地，目标为市场提供持续而稳定的土地供应。＂他说。
他指出，港铁观塘延线铁路将在下月通车，因此推出何文田站项目招标不会有太大问题，至于南港岛线目标为年底通车，万一有任何特殊情况未能如期通车，令黄竹坑站项目未能在季内进行招标，政府也会有替代方案确保土地供应。
他并称，2016/17年提供可建1.8万个单位私人住宅的土地供应目标，达标没有问题。
此外，政府在10-12月将推出一幅位于九龙长沙湾的商贸地招标，可建楼面面积9.27万平方米，连同前两季度已出售的四幅商贸地，本财年首三季的商贸地供应可建面积逾达26.8万平方米，比过去两个财年合计还要多，也是近四年来最高的供应数字。
香港楼市经历半年的调整后，近月楼价逐渐反弹，而政府近期的住宅土地招标，都能以高于市场预期的价格售出。由于由投得土地至完成开发往往需数年时间，因此发展商对投地的取态往往被视为反映其对后市的看法。
陈茂波重申，政府并没有高地价政策，地价是＂随行就市＂，每幅招标土地均按地政总署则专业测量师作出估价并厘定底价。他并指，未来三、四年潜在私人住宅供应达9.3万个的新高，当中七成为中小型单位，故未来该类住宅的供应量较大，呼吁市民置业时应小心选择。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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