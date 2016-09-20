《全球汇市》日圆兑美元小涨，市场质疑日本央行是否能够压低日圆

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8932元附近
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1196 1.1173 +0.21 +3.09 1.0860 美元/日圆 101.73 101.92 -0.19 -15.44 120.30 欧元/日圆 113.91 113.90 +0.01 -12.69 130.47 美元/瑞郎 0.9770 0.9799 -0.30 -2.48 1.0018 英镑/美元 1.3036 1.3025 +0.08 -11.55 1.4738 美元/加元 1.3203 1.3202 +0.01 -4.60 1.3839 美元/离岸人民币 6.6762 6.6658 +0.16 +1.65 6.5680 澳元/美元 0.7557 0.7533 +0.32 +3.88 0.7275 新西兰元/美元 0.7346 0.7288 +0.80 +7.63 0.6825 欧元/瑞郎 1.0942 1.0951 -0.08 +0.51 1.0886 欧元/英镑 0.8586 0.8573 +0.15 +16.55 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5690 9.5688 +0.00 +4.35 9.1705 美元/挪威克朗 8.2693 8.2832 -0.17 -6.45 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 于春红/龚芳/王兴亚/艾茂林/白云/李春喜; )
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市