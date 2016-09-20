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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 15:45 BJT

《全球汇市》日圆兑美元小涨，市场质疑日本央行是否能够压低日圆

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1196  1.1173  +0.21  +3.09  1.0860
    美元/日圆            101.73  101.92  -0.19 -15.44  120.30
    欧元/日圆         113.91  113.90  +0.01 -12.69  130.47
    美元/瑞郎            0.9770  0.9799  -0.30  -2.48  1.0018
    英镑/美元            1.3036  1.3025  +0.08 -11.55  1.4738
    美元/加元            1.3203  1.3202  +0.01  -4.60  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6762  6.6658  +0.16  +1.65  6.5680
    澳元/美元            0.7557  0.7533  +0.32  +3.88  0.7275
    新西兰元/美元        0.7346  0.7288  +0.80  +7.63  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0942  1.0951  -0.08  +0.51  1.0886
    欧元/英镑         0.8586  0.8573  +0.15 +16.55  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5690  9.5688  +0.00  +4.35  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2693  8.2832  -0.17  -6.45  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 于春红/龚芳/王兴亚/艾茂林/白云/李春喜; )

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