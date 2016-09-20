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债券 | 2016年 9月 20日 星期二 15:40 BJT

南非评等：穆迪称若经济增速低于预估，可能调降南非评等

路透约翰尼斯堡9月20日 - 评等机构穆迪资深分析师Kristin Lindow周二表示，若南非经济成长率低于穆迪的预估水准，穆迪可能会调降南非信用评等。

Kristin Lindow在约翰尼斯堡一项年度会议上表示，穆迪预计短期内不会调升南非的Baa2评等。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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