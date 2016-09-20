金属期市：伦敦期铜持稳，受益于美元走软及中国需求前景好转

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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摩根大通预计中国铜进口量上升，出口下降，保税仓库库存降低。
尽管这应有助于中国以外的地区减少过剩的情况，但摩根大通依旧保持做空期铜的建议。
0722GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 扳回稍早跌幅，上涨0.1%至每吨4,782.50美元，距上周触及的4,794.50美元上方的三周新高不远。
LME期镍 周一收高4.4%，今日上涨0.8%，因市场预计菲律宾将关停更多矿山。
中国已提高对镍矿石的进口，目前港口的镍矿石库存超过150万吨，为去年10月以来最高。
上海期交所期铜 涨0.5%，报每吨37,280元人民币(5,588美元)，期锌和期镍均涨2%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/于春红; 审校 龚芳/白云)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。