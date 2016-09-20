版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 16:03 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，受益于美元走软及中国需求前景好转

摩根大通预计中国铜进口量上升，出口下降，保税仓库库存降低。

尽管这应有助于中国以外的地区减少过剩的情况，但摩根大通依旧保持做空期铜的建议。

0722GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 扳回稍早跌幅，上涨0.1%至每吨4,782.50美元，距上周触及的4,794.50美元上方的三周新高不远。

LME期镍 周一收高4.4%，今日上涨0.8%，因市场预计菲律宾将关停更多矿山。

中国已提高对镍矿石的进口，目前港口的镍矿石库存超过150万吨，为去年10月以来最高。

上海期交所期铜 涨0.5%，报每吨37,280元人民币(5,588美元)，期锌和期镍均涨2%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/于春红; 审校 龚芳/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐