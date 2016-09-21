台湾已公布经济指标--2016/9/21

欧洲股市：回升，但本周录得六个月来的最糟糕表现
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 8月 +1.0% +1.2% 10/7 -- 商品进口(y/y) 8月 -0.8% -0.2% 10/7 -- 外销订单(y/y) 7月 -3.4% -2.4% 9/22 +0.99% 经常帐盈余(亿美元) 第二季 171.3 200.4 r 11/21 -- 国际收支(亿美元) 第二季 31.5 38.5 11/21 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +4.70% +4.42% 9/23 -- 季调失业率 7月 3.96% 3.96% 9/22 -- 工业生产指数(y/y) 7月 -0.31% +1.14% r 9/27 -- 外汇存底(亿美元) 8月底 4,358.62 4,340.87 10/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +0.57% +1.23% 10/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.70% +0.69% -- -- (Q2统计值 (Q2初值) ) 重贴现率(%) 6月30日 1.375% 1.500% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
路透伦敦5月19日 - 期铜周五上涨，本周周线升幅超过2%，拜美元疲弱和对中国经济的担忧缓解所赐。期锌急升逾3%，因库存减少。
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