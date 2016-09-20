更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理微收升，离岸人民币流动性改善与在岸结束倒挂

* 人民币窄幅整理微收升 * 大行续向市场提供美元流动性 * 离岸CNH与在岸结束倒挂 * 短期走势料以持稳为主 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京9月20日 - 人民币兑美元即期 周二窄幅整理微收升，中间价则大幅升值近200点 至近一个月高点。交易员称，中间价依旧遵循定价规则，但由于客盘购汇需求仍较为旺盛，大行不得不继续向 市场提供美元流动性以稳定汇价，短期走势料仍看大行意愿，预计以持稳为主。 他们并指出，市场普遍预期本周美联储议息会议将维持利率不变，除非出现较大意外，议息结果或已被提 前消化。随着离岸人民币流动性改善，离岸CNH 与在岸结束倒挂，USD/CNH掉期亦回落，但离岸CNH短 期料难明显偏离在岸走势。 “购汇比较多，阶段性维稳还是有必要的。如果美元不动太多的话，估计人民币还是不会有方向出来。” 一中资行交易员称。 亦有股份行交易员表示，由于企业实际需求较大，且看不到人民币升值的理由，近期客盘购汇仍较多。明 日日本央行的议息会议料对人民币影响不大，市场还是关注本周美联储的议息会议。 中国官方高层继续向市场传递人民币将保持稳定信号，国务院总理李克强表示，中国经济发展拥有巨大回 旋余地，呈现稳定向好态势；人民币不存在持续贬值的基础，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。 离岸人民币流动性紧张状况在周二得到缓解，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)HICNHONDF= 周二报12.13533%，较昨日下降近半，一周期资金拆放利率 也从周一的12.446%的8个月高点回落 至7.98367%；离岸隔夜人民币掉期隐含利率 早盘宽幅震荡最新报8.329%，仍处于较高水平。 中金公司最新研报称，离岸人民币隔夜拆借利率（HIBOR）近期持续飙升，但这种状况料不会长久存在， 否则将引发利率套利，但预计未来两个月离岸人民币利率的波动性或加大。 全球汇市方面，日圆兑美元周二小涨，交易商怀疑日本央行周三召开会议之际能否压低日圆，并押注美国 联邦储备理事会(美联储/FED)本次会议不会升息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.6711 6.6716 0.01% XS> 中间价 6.6595 6.6786 0.29% 成交额<CNYSPTVOL=CF 210.21亿美 171.06亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 54 日低6.674 日高6.6686 今年以来升贬幅度 -2.66% 2005年汇改以来升贬 24.06% 幅度 一年期美元/人民币掉 735 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6786 6.6653 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8505 6.8455 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6708；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.468、6.5655和8.71 01。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)