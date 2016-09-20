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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 16:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆获支撑，低点附近有企业买单

0752GMT -

* 美元/日圆伦敦盘初在101.54寻获支撑

* 企业买单和半官方账户据信在低位附近

* 关键点101.52近期内提供支撑

* 路透调查显示日本央行本周料放松政策，但在措施选择上分析师存在分歧

* 日本央行会议之后，我们预计美元/日圆走低，最可能的反应将是买入日圆

(完)

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(编译 艾茂林; 审校 高琦)

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