《汇市简讯》美元/日圆获支撑，低点附近有企业买单

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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0752GMT -
* 美元/日圆伦敦盘初在101.54寻获支撑
* 企业买单和半官方账户据信在低位附近
* 关键点101.52近期内提供支撑
* 路透调查显示日本央行本周料放松政策，但在措施选择上分析师存在分歧
* 日本央行会议之后，我们预计美元/日圆走低，最可能的反应将是买入日圆
(完)
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(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。