欧元债市：长期公债收益率下降，预计日本资金将从本国债市流出

“若日本央行周三宣布一个陡化收益率曲线的超大措施，或许会造成压低美国及欧洲长债收益率的效果，”德国商业银行利率分析师David Schnautz称。

他表示，这种走势将是由日本保险业者及退休基金所推动。

“长期券种有风险，因为如果日本央行走上这条路，这很可能就是欧洲央行将步其后尘的讯号。但市场目前似乎是受到这个短期预期的驱动，”他称。

德国30年期公债收益率 下跌5个基点，至0.60%，荷兰 、芬兰 、法国 及西班牙的30年期公债也都有类似的走势。

其他欧元区公债收益率亦下跌，虽然跌幅较小。德国10年期公债收益率 下跌1.8个基点，回到负值。

葡萄牙公债表现较佳，10年期公债收益率 跌4.3个基点，至3.34%，延续周一下跌10个基点的走势。(完)

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