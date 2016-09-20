欧元债市：长期公债收益率下降，预计日本资金将从本国债市流出

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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“若日本央行周三宣布一个陡化收益率曲线的超大措施，或许会造成压低美国及欧洲长债收益率的效果，”德国商业银行利率分析师David Schnautz称。
他表示，这种走势将是由日本保险业者及退休基金所推动。
“长期券种有风险，因为如果日本央行走上这条路，这很可能就是欧洲央行将步其后尘的讯号。但市场目前似乎是受到这个短期预期的驱动，”他称。
德国30年期公债收益率 下跌5个基点，至0.60%，荷兰 、芬兰 、法国 及西班牙的30年期公债也都有类似的走势。
其他欧元区公债收益率亦下跌，虽然跌幅较小。德国10年期公债收益率 下跌1.8个基点，回到负值。
葡萄牙公债表现较佳，10年期公债收益率 跌4.3个基点，至3.34%，延续周一下跌10个基点的走势。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 艾茂林/王兴亚)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。