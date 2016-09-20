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货币新闻 | 2016年 9月 20日 星期二 16:23 BJT

国际油市：OPEC或决定在阿尔及尔会谈后召开特别会议--阿尔及利亚部长

路透阿尔及尔9月20日 - 阿尔及利亚能源部长Noureddine Bouterfa周二指出，石油输出国组织(OPEC)成员国可能决定在下周阿尔及尔非正式会谈后，立即召开特别会议讨论油价问题。

Bouterfa对当地电台表示，在OPEC及非OPEC产油国于9月26-28日在阿尔及尔开会时，他仍有信心与会者将就如何稳定油市达成共识。(完) (编译 龚芳; 审校 王兴亚)

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