国际油市：OPEC或决定在阿尔及尔会谈后召开特别会议--阿尔及利亚部长

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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路透阿尔及尔9月20日 - 阿尔及利亚能源部长Noureddine Bouterfa周二指出，石油输出国组织(OPEC)成员国可能决定在下周阿尔及尔非正式会谈后，立即召开特别会议讨论油价问题。
Bouterfa对当地电台表示，在OPEC及非OPEC产油国于9月26-28日在阿尔及尔开会时，他仍有信心与会者将就如何稳定油市达成共识。(完) (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。