欧洲汇市：英镑持稳，美联储和日本央行会议目前为市场焦点

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
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市场焦点主要在于日本央行及美国联邦储备理事会(美联储/FED)皆于周三结束的会议，不过一旦这些事件结束后，英国脱欧疑虑将再度主导。
“在明天的FOMC会议之前，英镑走势乏善可陈。过去一周有关英国脱欧的杂音，让我们更有理由逢高出脱，”西联汇款主管Tobias Davis称。
“1.33美元被多数市场人士视为短线上档目标，也是很好的出脱水位，但英镑仍然在1.3030-1.3040的重要支撑线附近胶着。”
荷兰银行分析师指出，已调高年底英镑汇率预测，欧元/英镑及英镑/美元料分别在0.83及1.33，且风险偏于上档。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦)
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路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。