欧洲汇市：英镑持稳，美联储和日本央行会议目前为市场焦点

市场焦点主要在于日本央行及美国联邦储备理事会(美联储/FED)皆于周三结束的会议，不过一旦这些事件结束后，英国脱欧疑虑将再度主导。

“在明天的FOMC会议之前，英镑走势乏善可陈。过去一周有关英国脱欧的杂音，让我们更有理由逢高出脱，”西联汇款主管Tobias Davis称。

“1.33美元被多数市场人士视为短线上档目标，也是很好的出脱水位，但英镑仍然在1.3030-1.3040的重要支撑线附近胶着。”

荷兰银行分析师指出，已调高年底英镑汇率预测，欧元/英镑及英镑/美元料分别在0.83及1.33，且风险偏于上档。(完)

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