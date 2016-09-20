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债券 | 2016年 9月 20日 星期二 16:43 BJT

南非评等：穆迪称，南非评等遭下调概率不到50%

路透约翰内斯堡9月20日 - 评等机构穆迪周二称，南非债信评等遭下调的概率不到50%。

分析师Zuzana Brixiova在一次会议的间隙告诉记者，任何取代财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的行动只有危及到当前经济政策的连贯性，才会对评等构成影响。目前戈尔丹正在接受警方调查。

穆迪料将于11月25日对南非的Baa2评级做出评估，当前展望为负面。(完) (编译 刘秀红；审校 李春喜)

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