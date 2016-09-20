台湾汇市：台币因外资汇入连续四天收涨，进口商买汇需求令升幅缩减

* 台币兑美元连四日收升续探一周高位 * 外资汇入惟进口商进场买汇收敛升幅 * 明日台币主要区间暂看31.200-31.400 路透台北9月20日 - 台币兑美元 周二续收升创逾一周高位，并为连四日收涨。 交易员表示，由于外资持续汇入，带动台币延续上日升势，惟油款等进口商进场买汇收敛台 币涨势，后续关注日本央行是否再祭出宽松政策。 他们指出，目前暂且消化外资美元调节卖需，不过汇入力度已不如上日强劲，且今日韩 元走势也大致持稳，台币近期表现相对突出，或因部分市场人士预期日本央行再释宽松及美 联储本周按兵不动，台币才会在美、日利率决策前出现明显升势。 今日台币续创一周盘中及收盘新高，前高分别为9月8日的31.263及31.286。 “现在支撑不是支撑、压力不是压力，要看INFLOW(外资汇入)什么时候消化完，台币才 会止稳。”一位外商银行交易员说。 资金流向方面，交易员指出，今日除了消化外资汇入需求外，油款等进口商则在31.30- 31.35间美元买需增温，两股力道拉扯下令台币暂在31.350附近整理，毕竟连两日台币涨幅 也大、表现已优于其他亚币，须留意外资动向仍将左右台币后市。 另位公营银行交易员也称，周三聚焦日本央行利率决策，观察日本央行决策公布后日圆 如果续强，将带动台币跟随亚币续扬，但预估升幅不致太大、较难一举升破31.25，因为稍 后美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议将于台湾时间周四凌晨公布利率决策。 交易员预估，明日台币主要区间暂看31.200-31.400。 台湾股市周二微涨，继上日大涨2.81%后休息沈淀。分析师指出，周四凌晨美国联邦储 备理事会(FED)将宣布利率决议，金融市场屏息等待结果。 今日外资及陆资在 台股买超9.30亿台币，连两个交易日买超共计120.52亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月天期美元/台币换汇点折价 幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月天期美元/台币远汇 报31.225/31.250 ，上日收在31.278。 多数新兴亚洲货币周二走软，日本央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周召开两 日政策会议，决议出炉前市场审慎气氛渐浓。 韩元兑美元 周二略贬 ，国内收报1,120.6，较周一收盘价1,118.1跌0.2%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.367 31.450 31.308-31.489 31.489 7.65 10.45 司 元太外汇经纪公 31.370 31.448 31.308-31.435 31.435 4.05 3.065 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上周五现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.095/-0.075 -0.100/-0.080 美元/台币六个月期 -0.325/-0.285 -0.320/-0.280 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜 ；审校 杨淑祯)