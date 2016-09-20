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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 17:23 BJT

台湾汇市：台币因外资汇入连续四天收涨，进口商买汇需求令升幅缩减

* 台币兑美元连四日收升续探一周高位
    * 外资汇入惟进口商进场买汇收敛升幅
    * 明日台币主要区间暂看31.200-31.400

    路透台北9月20日 - 台币兑美元 周二续收升创逾一周高位，并为连四日收涨。
交易员表示，由于外资持续汇入，带动台币延续上日升势，惟油款等进口商进场买汇收敛台
币涨势，后续关注日本央行是否再祭出宽松政策。 
    
    他们指出，目前暂且消化外资美元调节卖需，不过汇入力度已不如上日强劲，且今日韩
元走势也大致持稳，台币近期表现相对突出，或因部分市场人士预期日本央行再释宽松及美
联储本周按兵不动，台币才会在美、日利率决策前出现明显升势。
   
    今日台币续创一周盘中及收盘新高，前高分别为9月8日的31.263及31.286。 
    
   “现在支撑不是支撑、压力不是压力，要看INFLOW(外资汇入)什么时候消化完，台币才
会止稳。”一位外商银行交易员说。 
    
    资金流向方面，交易员指出，今日除了消化外资汇入需求外，油款等进口商则在31.30-
31.35间美元买需增温，两股力道拉扯下令台币暂在31.350附近整理，毕竟连两日台币涨幅
也大、表现已优于其他亚币，须留意外资动向仍将左右台币后市。 
    
    另位公营银行交易员也称，周三聚焦日本央行利率决策，观察日本央行决策公布后日圆
如果续强，将带动台币跟随亚币续扬，但预估升幅不致太大、较难一举升破31.25，因为稍
后美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议将于台湾时间周四凌晨公布利率决策。
    
    交易员预估，明日台币主要区间暂看31.200-31.400。
    
    台湾股市周二微涨，继上日大涨2.81%后休息沈淀。分析师指出，周四凌晨美国联邦储
备理事会(FED)将宣布利率决议，金融市场屏息等待结果。 今日外资及陆资在
台股买超9.30亿台币，连两个交易日买超共计120.52亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月天期美元/台币换汇点折价
幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月天期美元/台币远汇 报31.225/31.250
，上日收在31.278。
    
    多数新兴亚洲货币周二走软，日本央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周召开两
日政策会议，决议出炉前市场审慎气氛渐浓。 韩元兑美元 周二略贬
，国内收报1,120.6，较周一收盘价1,118.1跌0.2%。 
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      31.367    31.450  31.308-31.489    31.489      7.65   10.45
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.370    31.448  31.308-31.435    31.435      4.05   3.065
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价             上周五现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.095/-0.075              -0.100/-0.080
 美元/台币六个月期        -0.325/-0.285              -0.320/-0.280
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　        

 (记者 詹静宜 ；审校 杨淑祯)

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