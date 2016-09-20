《中国新债预测》三年及七年期国债收益率均值2.40%和2.73%，需求尚可接近二级

* 招标品种：财政部三年/七年期续发固息国债

* 期限及招标金额：各380亿元人民币

* 招标时间: 周三(21日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.36%-2.45%；2.70%-2.77%

* 预测均值: 2.40%；2.73%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月20日 - 中国财政部周三将招标续发行三年和七年固息国债。路透调查显示，近期虽然资金面仍紧张势头不减，但是现券在配置力量支撑下，收益率依然小幅震荡下行，在此背景下预计明日两期国债有望接近或稍低于二级，收益率预测均值分别为2.40%和2.73%。

“如果保险这波这么猛，估计还会收。”上海一券商交易员表示，如果考虑手续费的话，估计明天国债跟二级差不多，最近市场情绪还算可以，但也并没有很乐观。

国信证券最新定价报告显示，本周初以来，利率债一级市场明显回暖，并带动现券市场止跌企稳。其中，上午国开债总体延续暖意，显示机构需求重新释放，多头情绪开始修复。因此，我们预计本次国债招标情绪有望好转。

国开行上午招标发行的三、五年和10年期增发债，中标收益率分别为2.6959%、2.8877%和3.0206%， 均低于此前市场预测均值2.73%、2.90%和3.07%。三期债的投标倍数为4.97倍、5.22倍和3.34倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年及七年最新收益率为2.4376%和2.7600%。此次增发的标的券三年期国债 最新成交在2.40%附近，七年期国债 最新成交在2.74%附近。

明日招标两期债中，三年期品种为财政部今年第16期国债 的第二次续发，票面利率2.43%；七年期为第20期国债 的首次续发，票面利率2.75%。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

上述两期债采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为9月21日上午10:35至11:35。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至9月22日进行分销；9月26日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。三年国债发行手续费为承销面值的0.05%，七年为0.1%。