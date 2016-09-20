香港金融：证监会建议放宽股指期货及期权持仓限额，配合市场发展

路透香港9月20日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周二称，因应近期的市场形势变化及市场活动增加，建议放宽股指期货及期权的持仓限额，并展开为期两个月的谘询。

根据有关建议，可获证监会授权持有或控制的超逾限额持仓量的上限将会由法定持仓限额的50%上调至300%。同时建议对指数套戥活动、资产管理公司及交易所买卖基金（ETF）庄家订立新的超逾限额持仓量。

此外，为响应香港交易所 对股票期权持仓限额实行三级制 ，证监会建议将股票期权合约的法定持仓限额调高两倍至150,000份合约。

证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）表示，“有关改进建议是为针对市场参与者的业务需要而提出的，并鼓励他们更多地在交易所市场进行其衍生工具活动。”

“该等建议可提升市场效益和增强流动性，有助促进香港成为风险管理中心。”他说。

改进持仓限额制度的建议谘询期由即日起至11月21日为止。

持仓限额制度是在亚洲金融危机过后，于1999年首度引入。在该制度下，证监会获赋权就期货及期权合约订明持仓限额及大额未平仓合约申报规定，以防止及阻碍可能会影响本港金融市场有序运作及稳定的持仓的建立。

香港的股票及衍生工具市场持续增长。2015年股票期权市场的相关股票数目84只，平均每日成交合约张数374,346份；年末的股票期权市场未平仓合约为4,827,678份，所有股票期权类别的合计未平仓合约的名义金额占相关股票市值约0.5%。（完）

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