重温稿-台湾货币市场：短率稍见蠢动，跨季资金供给少令市场弥漫保守气氛

* 秋节后资金未见明显转松 * 大型银行暂停供给跨季资金 * 短票利率向上 * 债券附买回利率仍稳区间 记者 高洁如 路透台北9月20日 - 台湾银行间拆款利率周二蠢动向上。资金调度人士指出，节后资金情势未如预期宽裕 ，尤其是大型银行资金不复充裕，今日未供给跨季(月)的拆款，此令市场意外，连带充斥谨慎保守气氛。 交易员表示，原本预估大型银行本周可望持续供给的跨季(月)资金，但在周二即嘠然而止。此令资金需求 者相当着急，而今日包括月内的拆款资金需求也有明显增加。 〞目前外商银资金大多平平；最近台风，南部分行停止上班，把调度打乱了，〞一位大型商银交易员说。 她也表示，目前资金一直平稳宽裕，不过月内资金从原本乏人问津，到今日需求同步上扬，资金在季底吃 紧的情况有些超乎预期，因此短期内也会同样趋向保守。 一家小型商银交易员则表示，因为跨月资金难觅，今日票券商或银行都有不少改为调入月内的拆款。银行 间同业的拆借利率高位由0.29%小升至0.30%。 本地时间 17:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.367 31.450 台湾加权股价指数<.TWII 9,161.58 9,152.88 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.200% 0.179-0.200% --一周拆款利率区间 0.182-0.320% 0.179-0.310% --两周拆款利率区间 0.260-0.340% 0.180-0.340% **短票利率向上** 短票方面，今日拆款及短票都不好调入资金，票券商只能到处寻觅资金。各票券商因应方式不太相同，部 分以拆入月内拆款支应；部分票券商则以卖出免保短票来填补资金缺口。 〞今天卖很多免保的票..不赚钱也无所谓，〞一位大型票券商交易员说。 票券商认为，目前市况不明，原本资金充裕的银行资金反转，可能造成保守心态。不过随着时序渐入月底 ，也不排除有些银行的BIS(资本适足率)已计算完毕，将再开门拆出资金。 今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.32-0.34%，上日在0.31-0.32%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率0.338%，区间在0.275-0.35%%，成交金额为95.0 2亿台币；上周三加权平均利率0.312%，区间在0.25-0.35%，成交金额为313.36亿台币。 台湾央行周二发行2,756.5亿台币定存单，与今日定存单到期金额相同。 本周余日央行定存单到期情况为：周三3,974亿、周四3,227亿、周五1,620亿台币。定存单到期共计1兆8, 190亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为777亿台币，累计超额准备6,134亿台币、加计前期1%的超额准 备为7,662亿台币。 **债券RP相对风平浪静** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日虽然债券附买回市况不算宽裕，但比起拆款市场的紧俏情势 算是风平浪静。 〞这里还好，虽然缺，不过要找银行、投信和寿险的钱都收得到，〞一位证券商交易员说。 他们也说，今日主要是银行钱少，而投信虽有走钱但其实也有进钱。整体情势而言，比起拆款市场并不算 太过吃紧。 周二(20日)有远东新38亿台币公司债、台湾企银80亿次顺位金融债、阳信银行8亿台币次顺位金融债将交 割。本周余日市场的交割因素有：周四(22日)则有玉山金9亿台币金融债、周五(23日)的华南银次顺金融债18 亿台币交割。而今日有中油40亿台币的还本，和彰银50亿台币加上华银10.5亿台币债券的还本。 国际债券方面，VERIZON周四要交割20.59亿美元公司债；周三(21日)则有7亿人民币的中美洲经济合作银 行债券。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致稳于上日，与银行及寿险的承做笔数上扬；短天期公债 RP利率主要区间0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%；公司债附买回利率主要成交在0. 35-0.36%，皆同上日。 至于大型票券商与金融机构承作利率也约同上日。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%，短天期公司 债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.25-0.31%。(完) (审校 杨淑祯)