版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 20日 星期二 19:03 BJT

投行观点：Amphenol Corp目标价从65上调至66美元，评级定为首选--RBC

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐