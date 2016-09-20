马来西亚期市：棕榈油期货触及五个月高位，因供应紧俏

路透吉隆坡9月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二涨至五个月最高位，实现三天连涨，受供应紧俏和豆油期货走强影响。

指标12月棕榈油期货 收涨1.9%，至每吨2,693马币。

盘中曾触及2,725马币的日高，为4月22日以来最高位。

成交量有57,726口，高于去年均量44,600口。

马来西亚东部的一位交易商称，市场因为供应紧俏而上涨，芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商交所的豆油期货均上涨亦提振棕榈油期货。

全球第二大棕榈油出产国--马来西亚的棕榈油产量仍然显示出去年厄尔尼诺现象带来的干旱天气的持续影响，受这样的天气影响，产量低于平均水平。

马来西亚8月棕榈油产量虽然增加了7.3%，但创出2012年以来最低的8月产量。MYPOMP-CPOTT

CBOT--12月豆油期货 涨1.6%，大连商交所1月豆油期货 亦涨3.1%。

路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛认为，棕榈油期货因已突破2,651马币的阻力位，后市预计将涨向2,761马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)