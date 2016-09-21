更正-国际油市：亚洲柴油价差下滑，受来自印度的新增供给拖累(9月20日)

(更正：因英文原文有误，内文第二段改为“印度石油公司”，非“Essar Oil”)

路透9月20日 - 亚洲柴油价差周二下滑，贸易消息人士表示这是受来自印度的更多现货供给拖累。

交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售逾五年来的第二艘柴油船货。随着该公司新建的Paradip炼厂的生产趋于稳定，预计其将更频繁地现身市场。

他们表示，这可能会对亚洲中质馏分油市场构成进一步的压力。

普氏将推出新的包括汽油和柴油在内的中东油品价格评估。随着来自海湾地区新炼厂的出口激增，该地区可能成为新的油品定价中心。

普氏周二在一份致订阅客户的报告中称，其将从10月3日起，开始发布中东汽油、以及包括柴油和航煤在内的中质馏分油的独立价格。

该公司还将评估上述油品的衍生品价格，以计算实货价格，而一旦流动性提升，中东可能成为与新加坡和伦敦分庭抗礼的定价中心。

沙特阿美周二表示，旗下Ras Tanura油品终端的一场小型火灾已被扑灭，事件中有八人受伤，包括公司的两名员工。

其在官方网站上称，火灾并未影响到公司的生产。

新加坡现货市场上有六笔柴油成交，无航煤成交。

联合石化以每桶较新加坡10月7-13日平均报价贴水0.30美元的价格，向永顺油品出售15万桶船期为10月8-12日的含硫500ppm柴油。

维多从托克买入两艘各16万桶的含硫10ppm柴油，船期10月5-9日。同时还从Reliance以每桶较新加坡10月3-7日平均报价贴水0.40美元的价格，买入一艘类似的船货。

道达尔以每桶较新加坡10月3-7日平均报价升水0.40美元的价格，向维多出售21万桶船期为10月5-9日的含硫10ppm的柴油。

永顺油品以每桶较新加坡10月4-10日平均报价贴水0.40美元的价格，从BP买入15万桶船期为10月5-9日的含硫500ppm的柴油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻