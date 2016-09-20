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货币新闻 | 2016年 9月 21日 星期三 04:45 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存意外骤降，预估为增加

路透纽约9月20日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外骤降，因进口减少，上周汽油库存也减少。

API公布，截至9月16日该周，美国原油库存减少750万桶，至5.072亿桶。预估为增加340万桶。

上周原油日进口量减少49.7万桶，至790万桶，炼厂日加工量减少21.8万桶。

API公布，美国汽油库存减少250万桶，分析师预估为减少56.7万桶。

API还公布，上周馏分油库存增加140万桶，分析师预期为增加25万桶。(完)

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