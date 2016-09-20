版本:
中国
债券 | 2016年 9月 21日 星期三 01:10 BJT

南非汇市：兰特延续涨势，料美联储按兵不动

路透约翰内斯堡9月20日 - 南非兰特兑美元周二升至近两周高位，因投资者预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周将维持利率不变，这支撑了兰特的买需。

根据汤森路透数据，1528GMT，兰特兑美元 报13.8700兰特，为9月8日来最高水准，较周一纽约收盘上涨1%。

南非政治紧张局势缓和，且评等机构穆迪称，目前南非债信评等遭下调的概率不到50%， 也支撑兰特。

“市场等待明日美联储宣布政策决定，这是本周最大的风险事件。从目前的市况来看，市场对消化美联储将维持政策不变感到很有信心，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer说。

市场预计周四南非央行将维持利率不变。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐