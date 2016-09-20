版本:
中国
债券 | 2016年 9月 21日 星期三 01:05 BJT

标题新闻：欧央行执委普雷特称德国经济过于依赖外需且贸易顺差不正常，有发展内需的财政空间

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐