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亚洲 | 2016年 9月 21日 星期三 01:16 BJT

重发-标题新闻：周三凌晨日本本州岛东南海域发生6.1级地震，震源深度33公里，无海啸或损害报告-nL8N1BW4SX

(补齐代码) 美国地质调查局(USGS)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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