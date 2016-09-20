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市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 06:14 BJT

全球贵金属：9月20日SPDR黄金持仓下降0.41%，或3.86吨

路透9月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量下降0.41%，至938.75吨，周一为942.61吨。

以盎司计，黄金持仓量 从30,305,879盎司降至30,181,858.26盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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