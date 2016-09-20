金砖国家：9月20日股汇市收盘纵览

路透9月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月20日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.13%，报898.82点。
中国股市：沪综指微收跌，长假前交投意愿减弱成交量持续萎缩
中国汇市：人民币窄幅整理微收升，离岸人民币流动性改善与在岸结束倒挂
香港股市：基本收平，投资者等待美联储及日本央行政策会议决定
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巴西股市：收高，此前巴西国家石油公司(Petrobras)将计划投资削减25%以提振投资者信心，其涨势对指标股指的提振作用最大，但Rumo Logística Operadora Multimodal SA大幅下跌令大盘涨势受限。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.67%，报57,736.456点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2595/10，上日收报3.2769/83。
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南非股市：下滑，黄金类股跌幅居前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率决定前投资情绪谨慎。指标Top-40指数 收盘下跌1.39%，报44,864.62点；大盘综合指数 收盘下跌1.23%，报51,335.75点。
南非汇市：兰特延续涨势，料美联储按兵不动
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印度股市：收低，结束四日连涨走势，美联储和日本央行政策决议出炉前市场情绪谨慎。BSE指数 收盘下跌0.39%，报28,523.2点；NSE指数 收盘下跌0.37%，报8,775.9点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.005/67.015，上日收报66.9575/66.9675。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘基本持平，报969.71点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.02%，报502.8点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.2%，报64.778；卢布兑欧元 升值0.08%，报72.223。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)