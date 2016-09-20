欧洲经济指标预测--9月21日-9月28日****

台湾经济指标预测--1月16日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日当周 9月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 赤字103 盈余14.72 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余20.98 9月22日(四) 0645 法国企业景气指数 9月 101 101 1000 英国CBI总工业订单差值 9月 负5 负5 1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 负8.2 负8.5 9月23日(五) 0646 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 持平 +0.6% 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.4 48.3 服务业PMI 52.0 52.3 综合PMI 51.4 51.9 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 53.1 53.6 服务业PMI 52.1 51.7 综合PMI 53.4 53.3 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.5 51.7 服务业PMI 52.8 52.8 综合PMI 52.8 52.9 9月26日当周 9月26日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 106.2 现况指数 -- 112.8 预期指数 -- 100.1 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- +0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.8% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月 -- 37.662 9月26-29日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.8% 9月27日(二) 0800 欧元区M3货供额(年增率) 8月 -- +4.8% 针对家庭放款 -- +1.8% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 7月 -- -2.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -4.2% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 7月 -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -2.7% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- 正9 9月27-30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- +1.7% (较上年同期) -- -1.5% 9月28日(三) 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 -- 10.2 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 -- 正1.32 0645 法国消费者信心指数 9月 -- 97 0800 意大利企业信心指数 9月 -- 101.1 0800 意大利消费者信心指数 9月 -- 109.2 0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 戴素萍)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北1月16日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,439亿台币。 --102甲2期4息7亿台币。 --105甲1期1息1.3125亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,836.6亿台币，分别为： 01/17 780.00亿台币 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24
* 短率持稳近期低位 * 下周资金需求料提升，值得观察 * 短票利率稍微走低 * 债券附买回市场利率略微走低 记者 高洁如 路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周五大持稳于近期低位。资金调度人员指出，从今天起开始进入农历 春节的资金需求高峰期，尽管目前央行刻意宽松市场资金，但仍有银行偏向保守操作。 他们表示，央行刻意地宽松举措预料不致转向，本周央行仍续减发定存单，减少冲销。不过目前市场陆续 有多档国际债券将定价，且未来两周内还有公债及国库券的标售和交割，寿险及保险业资金料受到影响。 〞距离过年还有10多天，我们下周再看看。〞一位民营银行交易员表示。 交易员表示，虽然今日大型银行都已提供跨年的拆款，但是需求仍弱。后续则应观察银行给予民众提领新 钞之后的库存现金，会不会影响银行的周转金水位，转而令银行资金吃紧。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行 统计，1月11日的通货发行数达到2兆(万亿)