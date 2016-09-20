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市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 07:46 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月21日-9月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
   
    9月19日当周
    
    9月21日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --          572.9 
                抵押贷款再融资指数                                --        2,500.5
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  7月      +0.2%         +0.7%
    1800 美联储联邦基金利率                                       --      0.25-0.5%
    
    9月22日(四)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            9月17日当周     26.2         26.0
                 四周均值(万人)                                   --        26.075 
                 续请失业金人数(万人)            9月10日当周    214.3        214.3
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      7月        --         +0.2%
                                     (较上年同期)                 --         +5.6%
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        8月        545          539
             成屋销售(较前月)                                   +1.1%        -3.2%
    1400 美国领先指标(较前月)                          8月       持平        +0.4%  
    
    9月23日(五)
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       9月初值       51.9         52.0
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             8月      +0.1%        -0.2%
                              (较上年同期)                      +1.4%        +1.3%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.2%         持平
                          (较上年同期)                          +2.0%        +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        7月      +0.1%        -0.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.5%        -0.8%
    
    9月26日当周
    
    9月26日(一)
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        8月       60.1         65.4 
             新屋销售(较前月)                                     --        +12.4% 
    1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数              9月        --         负6.2
    
    9月27日(二)
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   8月修正值       --         113.9
             建筑许可(较前月)                                     --         -0.4%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)7月       持平        -0.1% 
                        未经季节调整房价指数(较前月)              --         +0.8%
                                房价指数(较上年同期)            +5.1%        +5.1%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         9月初值        --          51.5   
                   服务业PMI                                      --          51.0
    1400 美国消费者信心指数                            9月       99.8        101.1 
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  9月        --          负11
    
    9月28日(三)
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                8月      -1.5%        +4.4%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.1%        +1.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         +3.7%  
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         +1.5% 
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 戴素萍)

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