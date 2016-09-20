美国与加拿大经济指标预测--9月21日-9月28日****

台湾经济指标预测--1月16日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日当周 9月21日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 572.9 抵押贷款再融资指数 -- 2,500.5 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 +0.2% +0.7% 1800 美联储联邦基金利率 -- 0.25-0.5% 9月22日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 26.2 26.0 四周均值(万人) -- 26.075 续请失业金人数(万人) 9月10日当周 214.3 214.3 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.6% 1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 545 539 成屋销售(较前月) +1.1% -3.2% 1400 美国领先指标(较前月) 8月 持平 +0.4% 9月23日(五) 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.9 52.0 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +2.0% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.1% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.8% 9月26日当周 9月26日(一) 1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 60.1 65.4 新屋销售(较前月) -- +12.4% 1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数 9月 -- 负6.2 9月27日(二) 1130 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 113.9 建筑许可(较前月) -- -0.4% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)7月 持平 -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.8% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 51.5 服务业PMI -- 51.0 1400 美国消费者信心指数 9月 99.8 101.1 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 9月 -- 负11 9月28日(三) 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 8月 -1.5% +4.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.1% +1.3% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.7% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +1.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 戴素萍)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北1月16日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,439亿台币。 --102甲2期4息7亿台币。 --105甲1期1息1.3125亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,836.6亿台币，分别为： 01/17 780.00亿台币 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24
* 短率持稳近期低位 * 下周资金需求料提升，值得观察 * 短票利率稍微走低 * 债券附买回市场利率略微走低 记者 高洁如 路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周五大持稳于近期低位。资金调度人员指出，从今天起开始进入农历 春节的资金需求高峰期，尽管目前央行刻意宽松市场资金，但仍有银行偏向保守操作。 他们表示，央行刻意地宽松举措预料不致转向，本周央行仍续减发定存单，减少冲销。不过目前市场陆续 有多档国际债券将定价，且未来两周内还有公债及国库券的标售和交割，寿险及保险业资金料受到影响。 〞距离过年还有10多天，我们下周再看看。〞一位民营银行交易员表示。 交易员表示，虽然今日大型银行都已提供跨年的拆款，但是需求仍弱。后续则应观察银行给予民众提领新 钞之后的库存现金，会不会影响银行的周转金水位，转而令银行资金吃紧。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行 统计，1月11日的通货发行数达到2兆(万亿)