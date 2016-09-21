《中国重要政经日程》--9月21日-9月28日

=============================今日重要政经日程==========================

9月21日（周三）

--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

=============================近期重要政经日程==========================

9月22日（周四）

*--上午10时在国务院新闻办举行新闻发布会，请商务部国际贸易谈判副代表张向晨，国家统计局贸易外经统计司司长孟庆欣，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍《2015年度中国对外直接投资统计公报》有关情况，并答记者问。

9月24日（周六）

--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。

--第五届“中青年改革开放论坛（新莫干山会议·2016）”在浙江省德清县莫干山举行，至26日。本次主题为金融改革与金融创新。

9月27日（周二）

--由制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办的“第十三届制造业国际论坛”将于2016年9月27-29日在天津举行。

9月28日（周三）

--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”定于北京钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”。吴晓灵与会发表演讲。

注: 1. *代表新增日程。