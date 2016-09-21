《美国上市公司业绩公布日程表》--9月21日至9月28日

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透9月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016/9/21 BMO GIS.N Q1 2017 General Mills Inc 2016/9/21 BMO KMX.N Q2 2017 Carmax Inc 2016/9/21 AMC BBBY.OQ Q2 2016 Bed Bath & Beyond Inc. 2016/9/21 AMC RHT.N Q2 2017 红帽(Red Hat) 2016/9/22 BMO AZO.N Q4 2016 Autozone Inc 2016/9/26 BMO CCL.N Q3 2016 嘉裕(Carnival) 2016/9/27 AMC CTAS.OQ Q1 2017 Cintas Corp 2016/9/27 AMC NKE.N Q1 2017 耐克公司(Nike) 2016/9/28 BMO PAYX.OQ Q1 2017 Paychex 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 汪红英；审校 杜明霞)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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