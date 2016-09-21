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市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 09:15 BJT

英国经济：企业仍在增聘人员，但退欧担忧侵蚀信心--调查

但REC调查发现，企业信心进一步恶化，进一步表明经济经历英国退欧最初冲击后出现的反弹，或许无法长期持续。

雇主对国内经济状况的信心加速下滑。34%的受访雇主称，他们感觉经济状况在8月恶化。6月和7月时的该比率分别为13%和22%。

“现在就对退欧公投的影响是什么作出结论仍为时尚早，有些雇主们正在反映这方面的不确定性，”Green说。

在本次调查中表示不知道固定员工中期聘雇前景的受访者占比，较上次调查时增加了4个百分点至16%。

英国退欧的不确定性，对于前往英国的欧盟劳务人员影响尤其巨大。43%的受访雇主预测在寻求具熟练技能员工方面存在困难，尤其是工程和建筑领域的技术工人。(完)

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